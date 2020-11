THE WEATHER STATION, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “IGNORANCE”

The Weather Station, progetto della cantante folk canadese Tamara Lindeman, ha annunciato il suo nuovo album dal titolo “Ignorance” in uscita il 5 febbraio 2021 via Fat Possum e, con l’occasione, ha anche rilasciato il nuovo singolo “Tried To Tell You” che fa seguito al primo brano pubblicato per il nuovo disco “Robber”.

A proposito del video che accompagna il nuovo pezzo, la Lindeman ha detto: “Il video ritrae una persona che è assediata da miracoli e visioni di bellezza, che emanano da dentro e tutto intorno a lui, ma piuttosto che reagire con timore reverenziale o gioia, reagisce con fastidio, indifferenza e sfiducia. Ci viene insegnato a non vedere il mondo naturale in cui viviamo, preferendo invece soffermarci sull’artificiale, che così spesso è un misero sostituto del vibrante reale. I fiori sorgono davvero dal fango e molti di noi sono pieni di tesori e di bellezza, ma spesso ignoriamo queste cose o le buttiamo via”.

The Weather Station presenteranno, inoltre, una performance completa della band di “Ignorance” giovedì 11 febbraio via NoonChorus ed è possibile acquistare i biglietti per il live streaming qui.

Ignorance Tracklist:

01. Robber

02. Atlantic

03. Tried To Tell You

04. Parking Lot

05. Loss

06. Separated

07. Wear

08. Trust

09. Heart

10. Subdivisions