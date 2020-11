F O L L O W T H E R I V E R TORNA CON UNA NUOVA GEMMA FOLK: ASCOLTA “NOVEMBER, AS A WATER WELL”

Oggi esce “November, as a water well”, il nuovo singolo di f o l l o w t h e r i v e r, moniker di Filippo Ghiglione, in collaborazione con Positive Ground Music e prodotto da Federico Malandrino, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La live session del brano sarà disponibile dal 23 novembre sul canale YouTube di Positive Ground Music, prosieguo degli appuntamenti del format PGM Live Session.

Nuovo brano quindi, ma più lontano dalle sfumature elettroniche di alcuni lavori passati e ancora più vicina all’alt-folk dei Bon Iver.

Come ci dicono le note stampa “November, as a water well è la risposta ad una canzone scritta da Irene Buselli, cantante e compagna del giovane cantautore. Il castello, il titolo del brano, parla della difficoltà a lasciarsi andare nei confronti dei sentimenti dell’altro, dell’insicurezza ad aprirsi ad un’altra persona. Vengono usate diverse metafore molto significative come un castello, un cancello, un pozzo e un orso, che descrivono la sensazione di quando ci si sente rinchiusi in “gabbia” e allo stesso tempo l’innata propensione al volersi difendere, come appunto un orso con i suoi artigli. Una sorta di rifugio impenetrabile in cui non è si capaci di far entrare l’altra persona“.

Le mie canzoni – dichiara l’artista – sono come piccoli mondi in bilico fra il calore delle coperte la domenica mattina e il rumore degli alberi che scorrono al di là del finestrino in autunno. Sono il petricore che sale dalla terra bagnata. November, as a water well” – continua – è una nuova canzone trovata sul fondo di un pozzo e nata dove finisce l’autunno, nei cieli tersi e spaziosi di un freddo novembre. Questo è il primo passo di un nuovo capitolo, primo pianeta di una lunga serie sul quale atterrare, ma questa volta con le spalle coperte da un team di persone amiche e con una strada davanti tutta da percorrere.