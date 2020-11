I NICARAGUA PUBBLICANO IL LORO PRIMO LP A DICEMBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “HURRICANE”

I Nicaragua sono un nuovo duo electro-pop nato negli ultimi mesi dalla collaborazione tra Caterina Yuka Sforza (KT Tunstall, Andrea Poggio) e Yuri Tartari Pucci (Minnie’s).

Il loro primo LP, “Practice Over Theory”, arriverà il prossimo 11 dicembre e vede le collaborazioni di Luke Bullen (Mescaleros, Bryan Ferry, Billy Bragg), Cesare Picco, pianista di improvvisazione attento al panorama indipendente italiano e internazionale, e Niccolò Antonietti, stretto collaboratore di Mike Patton.

Come dicono le note stampa, nella band troviamo”due storie che si uniscono nella musica elettronica, in synthpop e chitarre elettriche, e in una spensierata ma allo stesso ricercata eleganza. Caterina e Yuri hanno trasformato mesi strani e complicati come quelli di quest’anno in un continuo flusso di sperimentazione musicale, lavorando sul valore della loro esperienza di vita e unendola a quella musicale.”

Per ora abbiamo già avuto tre assaggi di come si muovono i Nicaragua, che sembrano mescolare il senso del ritmo di spirito sudamericano con liquide sensazioni pop più minimali e movimenti al limite del free-jazz. Quando i ritmi si abbassano sanno essere caldi e avvolgenti, ma non appiccicosi e questo è un vanto.

La band parla così dell’esordio: “È un album estemporaneo e che è stato realizzato con i mezzi che avevamo a disposizione, con gli strumenti che avevamo e le emozioni che ci siamo trovati a gestire. Non abbiamo pianificato il lavoro, non abbiamo deciso che genere di musica avremmo composto, ci siamo messi e lo abbiamo fatto come veniva. Il titolo dice questo, la pratica prima della teoria, un concetto che ci piace adottare soprattutto quando si prova a creare arte. Per quanto ci riguarda deriva dalla pratica dello Yoga e del Karate, arti che pratichiamo e che, assieme alla musica, ci hanno aiutato durante i mesi di chiusura.”

Oggi il duo condivide ora un nuovo singolo, “Hurricane”, dalla forma spartana e dalle forti movenze synthetiche.

Ecco la tracklist:

1. See you at the beach

2. Belong

3. Pick up your shoes

4. Hurricane

5. Four walls

6. Lockdown affairs

7. Tomorrow

8. Write a song for me