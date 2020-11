ALBUM: TERRY VS. TORI

Definito dalla band come “Our very first full-length album“, “Heathers” è da accogliere quindi come un grande avvenimento, come un momento speciale per la band di Siviglia. Terry vs. Tori è un quartetto composto da Erica Pender, Manuel Jiménez, Pablo González e José Prieto. Il loro suono è caratterizzato da una chitarra molto pulita, jangle, che non esiterei ad associare, come suono e stile, a quella ormai mitica di Robert Smith. Il basso pulsante, dal tipico incedere post punk e una batteria davvero incisiva accompagnano la voce malinconica, eterea e calda di Erica che si destreggia con estrema facilità e familiarità in atmosfere dream-pop e shoegaze.

Non ci si può non innamorare di questa band. Bastano i primi pochi attimi della opener “Keepsake Box”, con lo spettacolare intreccio di chitarre che si avvinghiano una sull’altra mentre la sezione ritmica fa il suo sporco lavoro e la voce di Erica ben sostenuta dal tappeto di synth. Tutto ciò non può che inchiodarci e costringerci a continuare l’ascolto di questo splendido album.