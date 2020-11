FRANCIS FORD COPPOLA ANNUNCIA UNA NUOVA VERSIONE DE “IL PADRINO

Francis Ford Coppola ha annunciato una nuova versione de “Il Padrino – Parte III” assicurando che questa rappresenterà una ‘più appropriata conclusione’ all’intera trilogia.

La nuova produzione che sarà intitolata “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” viene così introdotta dal regista:

Per questa versione del finale, ho creato un nuovo inizio e una fine e ho riorganizzato alcune scene, inquadrature e spunti musicali. Con queste modifiche e il filmato e il suono ripristinati, per me, è una conclusione più appropriata per “Il Padrino” e “Il Padrino: Parte II”.

“Il Padrino” nuova versione, che con l’occasione sarà riproposto in 4k, debutterà cinema il 4 dicembre per poi tornare in ‘home video’ l’8.

Coppola già nel 2008 aveva restaurato “Il Padrino” e “Il Padrino – Parte II” e più recentemente si era dedicato alla versione ‘final cut’ di “Apocalypse Now” e l’encore edition di “The Cotton Club”.