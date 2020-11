ARRIVA A MARZO IL SETTIMO ALBUM DEGLI ARAB STRAP

A distanza di oltre quindici anni dal precedente, “The Last Romance”, gli Arab Strap torneranno il prossimo 5 marzo con il loro settimo LP, “As Days Get Dark”, che sarà realizzato dalla Rock Action Records, l’etichetta di proprietà dei Mogwai.

“Parla di disperazione e oscurità”, dice Aidan Moffat. “Ma in modo divertente.”

Moffat poi aggiunge: “Questo album mi sembra una cosa nuova. È decisamente Arab Strap, ma più vecchi e più saggi e molto probabilmente migliori.”

Malcolm Middleton, l’altra metà del duo, dice: “Abbiamo avuto abbastanza distanza dal nostro lavoro precedente per rivalutare e sezionare gli elementi buoni e cattivi di ciò che abbiamo fatto. Non molte band riescono a farlo, quindi è fantastico dividersi.”

Tuttavia, Moffat dice: “Stiamo ancora facendo quello che facciamo sempre. Malcolm mi dà alcune parti di chitarra, poi me ne vado in giro e metto delle drum machine e delle parole sopra le righe.”

Il duo scozzese intanto ha già annunciato alcune date nel Regno Unito previste per il prossimo settembre.

Il primo estratto dal nuovo album si chiama “Compersion Pt. 1” e lo potete ascoltare qui sotto.

“As Days Get Dark” Tracklist:

1. The Turning Of Our Bones

2. Another Clockwork Day

3. Compersion Pt. 1

4. Bluebird

5. Kebabylon

6. Tears On Tour

7. Here Comes Comus!

8. Fable Of The Urban Fox

9. I Was Once A Weak Man

10. Sleeper

11. Just Enough