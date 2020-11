OGGI “LOLA VERSUS POWERMAN AND THE MONEYGOROUND, PART ONE” DEI THE KINKS COMPIE 50 ANNI

“Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One” è l’ottavo disco dei The Kinks, uscito il 27 Novembre 1970.

Un concept album sulla realtà dello spietato business del mondo discografico del tempo (e per estensione, della società tutta) e sul passaggio dall’innocenza giovanile al cinismo più “animale” e la ricerca della libertà (non solo artistica) attraverso gli eventi e la successiva disillusione, dai toni al solito ironici (e british, of course), scanzonati e pungenti, che si lasciano andare in effluvi folk e country, rock e da music hall (John Gosling alle tastiere e pianoforte), senza seguire uno schema sonoro preciso, ma non per questo con un risultato importante, per uno dei lavori più amati della band inglese.

Possiamo trovare così il blues-country di “The Contenders”, i crudi riffoni di “Top of the Pops”, “Rats” e “Powerman” (che con la ballad “Strangers” e “This Time Tomorrow” saranno anni più tardi inclusi da Wes Anderson nel suo “Il Treno per il Darjeeling”), la scanzonata “Denmark Street”, la dinoccolata “Apeman”, quest’ultima ad oggi ancora uno dei pezzi più adorati dei The Kinks.

E poi il capolavoro “Lola”, una instant classic più forte del tempo, una gemma pop-rock destinata a resistergli per sempre. Il singolo, che nel Giugno 1970 farà da apripista all’album, arriverà al numero due in patria (dietro solo al cannibale Elvis Prestley) ed incorrerà anche in diversi problemi di censura: e non per gli evidenti messaggi sessuali (Lola nient’altro era che un transessuale) ma per l’utilizzo del nome di una nota bevanda gassata che verrà infatti rinominata, nel testo, “cherry cola“.

Ecco l’ingresso dei fratelli Dave e Ray Davies (noti anche per loro sibling rivalry come ripresa decenni più tardi dai Gallagher, noti estimatori della band) negli anni ’70, con un dei loro lavori più variopinti e teatrali, e maggiormente tenuti in considerazione tutt’oggi.

Data di Uscita: 27 Novembre 1970

Tracce: 13

Durata: 41:12

Etichetta: Pye Records

Produttore: Ray Davies

Tracklist

1. The Contenders

2. Strangers

3. Denmark Street

4. Get Back in Line

5. Lola

6. Top of the Pops

7. The Moneygoround

8. This Time Tomorrow

9. A Long Way From Home

10. Rats

11. Apeman

12. Powerman

13. Got to Be Free