SI RIVEDONO I DANESI COMMUNIONS: ASCOLTA LA NUOVA “SPLENDOUR”

Ehi chi si rivede! Sono tornati danesi Communions e la loro prima uscita da “Flesh and Gore, Dream e Vapor” EP del 2019 è il singolo “Splendour”. La band ha subito un grosso cambio nella formazione: Martin e Mads sono rimasti ai posti di comando, mentre Jacob van Deurs Formann (chitarra) e Frederik Lind Köppen (batteria) hanno salutato la truppa, anche se in questo singolo e nei futuri brani ancora sono presenti.

Martin Rehof del duo dice: “Il brano parla di un amore malato e irraggiungibile. Un amore che possiede un potere distruttivo. Non direi che si tratta necessariamente di una persona specifica. Piuttosto, in un senso meno concreto, si tratta del potere oppressivo che certe cose nella vita possono avere su di te. Per esempio, fare arte è qualcosa che amo ma spesso può essere abbastanza doloroso e infruttuoso. È come se questa cosa, qualunque essa sia, avesse scelto te, e non il contrario. Può infliggerti dolore, ma tu quasi vieni a prendertelo, in un certo senso la accetti e la abbracci. È il contesto di una persona dipendente da qualcuno o da qualcos’altro, in cui le dinamiche di potere sono distorte“.

I Communions non hanno ancora dato un seguito al loro album di debutto del 2017, “Blue” che si metteva in luce per suoni più pop e zuccherosi rispetto agli esordi decisamente più fragorosi.

Dear friends, We have been somewhat silent for a while. But we have some big news: After having been working on new… Pubblicato da Communions su Lunedì 16 novembre 2020

Photo By Lasse Dearman