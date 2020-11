SECONDO ELVIS COSTELLO STEVE ALBINI E’ “IL SECONDO PEGGIOR PRODUTTORE DI GRANDI ALBUM DOPO JIMMY IOVINE”

Elvis Costello è stato protagonista dell’ultima intervista che Pitchfork ha confezionato per la serie “5-10-15-20”.

Nel corso della chiacchierata l’artista inglese ha condiviso il suo apprezzamento per “4-Track Demos” raccolta di demo pubblicato nel 1993 da Pj Harvey e dal quale Polly Jean ha poi ‘modellato’ il suo classico “Rid Of Me”.

Ricordo di aver visto PJ al Tonight Show. dichiara Costello

Stava lì con solo una chitarra e ha fatto “Rid Of Me”. È stato come vedere Howlin ’Wolf su “Shindig!” Fantastico. Poi però ho recuperato il disco che non era neanche lontanamente vicino dall’essere buono. Per me quell’album suona come una merda.

Quel ragazzo – chiaro il riferimento di Costello a Steve Albini che seguì la produzione di “Rid Of Me” – non sa nulla di produzione. Potrebbe essere il secondo peggior produttore di un grande disco dopo Jimmy Iovine, che ha completamente rovinato “Darkness On The Edge Of Town”. Bruce Springsteen suona come una fottuta scatola da scarpe piena di carta velina.

Ed è per questo che amo “4-Track Demos”, aggiunge il cantautore britannico, che secondo me è 20 volte meglio delle versioni delle canzoni dell’album, in termini di intensità e intento. Ciò che conta è lei, cosa sta facendo PJ. Non c’è nessuno come lei.

Qui recuperi la storica performance di PJ Harvey al “Tonight Show” di Jay Leno:

In attesa di registrare la replica di Steve Albini, un altro personaggio che certo non le manda a dire, vi ricordiamo che l’ultimo disco di Costello, “Hey Clockface”, dalle nostre parti è stato particolarmente apprezzato tanto da assicurarsi la vetrina di “Disco Della Settimana”.

Credit Foto: Stuart Sevastos, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons