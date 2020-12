ANTON NEWCOMBE NON SMETTE DI SFORNARE NUOVI BRANI. ECCO ALTRE 3 NUOVE USCITE TARGATE BRIAN JONESTOWN MASSACRE

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come un anno strano e molto difficile, ma per i fan di Anton Newcombe entrerà nella memoria per la prolificità incontenibile dell’artista. Quasi ogni giorni infatti il buon Anton sforna un brano inedito e star dietro alla sua produzione non è affatto facile. Siamo arrivati ormai a più di 50 brani nuovi, in questo 2020, targati Brian Jonestown Massacre.

Ecco le ultime novità. Ovviamente graditissime.

It’s getting quite cold out and I am pretty trashed, i’ll definitely take the day off tomorrow as it’s Wolfgang’s birthday – today I will soldier on – get a salad in me and see what I can make of my mind soup pic.twitter.com/eh6oERUSYG

