ARRIVA A MARZO IL SECONDO LP SOLISTA DI CORY HANSON DEI WAND

A poco più di quattro anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “The Unborn Capitalist From Limbo”, Cory Hanson ritornerà con un nuovo LP, “Pale Horse Rider”, in uscita il prossimo 12 marzo via Drag City Records.

La press-release dice del nuovo album del frontman dei Wand: “Miti e verità di un paese in declino, visti attraverso una lente profonda puntata sulla città dai deserti a est; un capolinea di parchi residenziali disabitati e strade che svaniscono in sentieri scoscesi verso il nulla, dove il nostro passaggio è visto come diligente, effimero e grottesco di volta in volta, perdonato e reso di nuovo bello dal suono.”

Il primo estratto è la opening-track “Paper Fog” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Cory e Casey Hanson.

“Pale Horse Rider” Tracklist:

1. Paper Fog

2. Angeles

3. Pale Horse Rider

4. Necklace

5. Bird Of Paradise

6. Limited Hangout

7. Vegas Knights

8. Surface To Air

9. Another Story From The Center Of The Earth

10. Pigs