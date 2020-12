GUARDA IL VIDEO DI “SHORTCUMMINGS”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI SLEAFORD MODS

“Spare Ribs”, l’undicesimo album degli Sleaford Mods, uscirà il prossimo 15 gennaio via Rough Trade Records a distanza di due anni dal precedente, “Eton Alive” (leggi la recensione).

Riguardo al nuovo album, registrato a luglio in isolamento in un furioso blitz in studio di tre settimane al JT Soar, il frontman Jason Williamson dichiara: “Le nostre vite sono sacrificabili per la maggior parte dei governi, secondarie sotto un sistema di governo monetario. Siamo scorte se volete, pezzi su uno scaffale a scopo di lucro, scartati in qualsiasi momento se una crisi costruita oppure no minaccia la produttività. È una costante, ovviamente, e in particolare nell’attuale pandemia. Le masse non possono essere presenti nelle menti di leader inadatti, no? Altrimenti la consapevolezza della gestione catastrofica paralizzerebbe le loro menti. Proprio come il corpo umano che può ancora sopravvivere senza un set completo di costole, siamo tutti ‘costine di scorta’, preservazione per il capitalismo e disponibili come parti di ricambio.”

Dopo “Mork n Mindy”, rilasciato a fine ottobre, oggi la band inglese condivide un nuovo singolo, “Shortcummings”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Williamson dice del nuovo brano: “Ho scritto il testo di “Shortcummings” alla fine del 2019, infastidito dalla crescente presenza non eletta di Dominic Cummings. L’arroganza dei privilegiati in questo momento è una delle cause che creano miseria, sofferenza e sfruttamento dei soldi pubblici. Nel caso di Cummings, chissà cosa abbia perso quando è uscito dal portone del n.10 di Downing Street. Sembrava una messa in scena o quello che sospetto è che il suo sentirsi superiore lo abbia spinto a un’ultima bizzarra sfida.

Ma non c’è alcuna gara quando provieni da un ambiente privilegiato, solo duelli. Criceti snob che si combattono l’un l’altro. E’ veramente faticoso coesistere con questa elite. La roccaforte del controllo è troppo potente ora e non vedo nessuno che si voglia opporre a questa rapina a cielo aperto.”

