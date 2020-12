SECONDO ALBUM DEI TELE NOVELLA A FEBBRAIO

A distanza di quasi quattro anni e mezzo dal loro debutto full-length, “House Of Souls”, i Tele Novella stanno per ritornare con un nuovo LP, “Merlynn Belle”, in uscita il prossimo 5 febbraio via Kill Rock Stars.

“Questa è la prima volta che lascio che le canzoni parlino della vita reale … di persone reali”, dice la frontwoman del gruppo texano Natalie Ribbons del nuovo album.

Il nuovo singolo si chiama “Never” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Vanessa Pla.

“Ho scritto questa canzone per la mia migliore amica, dopo che suo fratello minore è morto inaspettatamente”, dice Natalie. “Non c’è davvero molto che puoi fare per alleviare il dolore, ma essere lì per lei attraverso il processo ha approfondito il nostro legame. Ho visto la sua forza e il suo grande cuore tanto più chiaramente dopo quell’esperienza e ha approfondito il mio amore e ammirazione per lei.”

“Merlynn Belle” Tracklist:

1. Words That Stay

2. It Won’t be Long

3. Never

4. Wishing Shrine

5. One Little Pearl

6. Paper Crown

7. A Lot To Want

8. Crystal Witch

9. Desiree

10. Technicolor Town