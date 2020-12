UN EP PER GLI ANOTHER SKY A GENNAIO

Ad agosto gli Another Sky hanno pubblicato il loro primo album, “I Slept On The Floor” (leggi la recensione), ma ora la band londinese sta per tornare con un nuovo EP, “Music For Winter Vol. I”, in uscita il prossimo 1° gennaio via Fiction Records.

“L’inverno è il momento perfetto per la musica cupa”, ha detto la frontwoman Catrin Vincent del nuovo EP e ha poi aggiunto: “Alcune canzoni sono vecchie, altre nuove, sono tutte completamente collaborative. Dopo essere stati separati a causa del lockdown e aver scritto una parte del nostro secondo album separatamente, volevamo solo tornare nel nostro studio e registrare.”

L’EP è stato registrato, prodotto e mixato dagli stessi Another Sky a ottobre nel loro The Lighthouse Studio nel sud di Londra.

In attesa del loro sophomore, in uscita nel 2021, ecco il primo assaggio dal nuovo EP, “It Keeps Coming”, che potete ascoltare qui sotto.

“Music For Winter Vol. I” EP Tracklist:

1. Pieces

2. Sun Seeker

3. Leaving The Lighthouse

4. Blood Love

5. Was I Unkind?

6. It Keeps Coming

Photo Credit: Parri Thomas