SI RIVEDONO I EYEHATEGOD: ANNUNCIO ALBUM NUOVO E SINGOLO

Dopo aver annunciato “A History of Nomadic Behaviour” in novembre, gli Eyehategod hanno condiviso i dettagli del nuovo album che arriverà il 12 marzo via Century Media. L’album è stato prodotto dagli stessi Eyehategod, Sanford Parker (Yob, Voivod) e James Whitten (Thou, High on Fire).

La band ha condiviso anche il nuovo brano “High Risk Trigger”.

“Non siamo una band politicizzata, ma è stato difficile non essere colpiti dalle notizie dell’anno scorso“, ha detto del disco Mike IX Williams. “Durante questa registrazione ho pensato molto a quanto sia diventata stupida l’umanità e a come l’America sia ora completamente divisa con queste persone che non credono nella scienza e seguono ciecamente bugiardi e ideologie senza senso. Alcuni di questi sentimenti possono aver trovato la loro strada in queste canzoni, ma è per lo più una cosa subliminale“.

Tracklist:

1. Built Beneath the Lies

2. The Outer Banks

3. Fake What’s Yours

4. Three Black Eyes

5. Current Situation

6. High Risk Trigger

7. Anemic Robotic

8. The Day Felt Wrong

9. The Trial of Johnny Cancer

10. Smoker’s Place

11. Circle of Nerves

12. Every Thing, Every Day