TRACK: DEVON

Dopo una manciata di singoli, ora Devon sta per distribuire nei negozi indipendenti un vinile 7″ in edizione limitata con alcuni dei suoi brani.

Tra questi troviamo anche “Why Do We Wake Up? (Before The Good Bit)”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Prende liberamente ispirazione dai giorni in cui mi alzavo per un lavoro che odiavo”, dice il musicista inglese. “Parla di come mi sentivo in quel momento, dove mi trovavo nella vita e di come mi sembrasse di non andare da nessuna parte . Non è un tema molto comune nella musica pop perché è una cosa così banale, ma è il tipo di cose di cui amo scrivere.”

Il recentissimo pezzo del musicista originario del Gloucestershire ci regala frizzanti melodie pop disegnate con chitarre e qualche synth: impossibile resistere, basta un attimo per lasciarsi contagiare e iniziare a ballare!

Yo! my brand new single is OUT NOW!

WHY DO WE WAKE UP (BEFORE THE GOOD BIT)

MUSIC VIDEO IS OUT AT 5pm UK time! So I will be in the comments when it drops answering questions!! Hope you enjoy. love you all so much x

Stream Here: https://t.co/o3RY6gF8IV pic.twitter.com/Z0GixgKF3M

— DEVON (@devontheplace) October 30, 2020