SINGOLO “NATALIZIO” PER I JETSTREAM PONY: ASCOLTA “GRIEF OF A (FROZEN) SAILOR”

Passano i dischi, passano gli anni, passano le canzoni, ma quando c’è di mezzo Beth Arzy la qualità resta sempre altissima. La nuova uscita dei Jetstream Pony guidata dalla fanciulla e da Shaun Charman sforna una nuova delizia indie-pop a nome “Grief of a (Frozen) Sailor”. La seconda traccia, riuscitissima pure quella, è la cover dei The Aislers Set “Hit the Snow”.

Ricordiamo con estremo piacere che in questi giorni è uscita anche “Not From Where I’m Standing”, la reintepretazione di alcuni ‘James Bond Themes’ curata dai The Wedding Present (e amici vari) a sostegno della CALM (the Campaign Against Living Miserably). I Jetstream Pony sono presenti con “Man with the Golden Gun” e c’è pure il buon Shaun Charman in solitaria con la sua versione di “On Her Majesty’s Secret Service”