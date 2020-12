VIDEO: THE FISHERMAN AND HIS SOUL

VIDEO: THE FISHERMAN AND HIS SOUL The Last Wasp of the Year

In questi giorni le canzoni a sfondo “natalizio” o invernale, diciamo così, si moltiplicano: gli artisti si stanno davvveroi mpegnando per portarci un raggio di sole in questo terribile 2020.

Segnaliamo con piacere l’uscita a nome The Fisherman and his Soul del buon Sebastian Voss, che conosciamo molto bene per essere il 50% dei favolosi Nah, progetto che Sebastian condivide con Estella Rosa.

Nei The Fisherman and his Soul emerge l’anima più indie e sperimentale. Siamo sempre nel pop, ma decisamente più sbilenco rispetto ai gioiellini dei Nah. Non crediate però che manchi l’ispirazione o il divertimento!