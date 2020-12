GRANDADDY: LA TOP 10 BRANI

E’ stato pubblicato pochi giorni fa in digitale e come parte saliente di un corposo box set celebrativo “The Sopthware Slump … on a wooden piano” regalo che i Grandaddy hanno voluto fare vent’anni dopo l’uscita del loro seminale secondo album. Ottima occasione per fare un giro nella discografia della band, in attesa di un probabile nuovo lavoro a cui Jason Lytle potrebbe dedicarsi appena possibile.

10 – GOLD

1992, da “Prepare to Bawl”

Hanno cominciato così Jason Lytle, Jim Fairchild, Aaron Burtch, Kevin Garcia (R.I.P.) e Tim Dryden. Sei canzoni autoprodotte raccolte in una cassetta presto diventata introvabile. Un periodo che andrebbe riscoperto, documentato in parte nella raccolta “The Windfall Varietal”. Iniziamo con la grinta di “ Gold” …

9 – KIM, YOU BORE ME TO DEATH

1994, da “Recorded Live Amongst Friends & Fidget”

Altra verace cassettina che raccoglieva diverse tracce suonate dal vivo. “Kim, You Bore Me To Death” è diventata un piccolo caso, successivamente recuperata e inserita in EP e compilation. Questa è la versione originale, esplosiva e rabbiosa

8 – TASTER

1996, da “A Pretty Mess by This One Band”

Uno dei numerosi EP che hanno costellato la carriera dei Grandaddy e prima apparizione ufficiale di “Taster”, altro piccolo grande classico che viene riproposto in versione full band e nelle date soliste di Jason Lytle, presente anche in “The Broken Down Comforter Collection” del 1999.

7 – JEDDY’S 3 POEM

1999, da “Signal to Snow Ratio”

L’androide Jed che sarebbe poi diventato protagonista di “The Sopthware Slump” esisteva già da qualche mese secondo i bene informati e si è presentato per la prima volta al mondo in questo EP (dove compariva anche la bellissima “Protected From The Rain”). Due minuti di piano e voce distorta, l’antefatto di una lunga storia.

6 – JED THE 4TH

2017, da “Last Place”

“Last Place” primo e finora unico album post reunion uscito nel 2017 ha regalato alcuni brani veramente ben fatti (“A Lost Machine”, “I Don’t Wanna Live Here Anymore” giusto per citarne un paio). Nascosto tra le note c’era anche il nuovo capitolo della saga di Jed, ormai diventato il fil rouge che lega vari momenti di vita e carriera dei Grandaddy.

5 – THIS IS HOW IT ALWAYS STARTS

2006, da “Just Like the Fambly Cat”

Ultimo disco prima di uno scioglimento che sembrava definitivo ed è stato fortunatamente momentaneo. Quindici brani che hanno segnato la fine di tante cose per Jason Lytle, ormai pronto a lasciare Modesto e la California per trasferirsi altrove. Un arrivederci senza rimpianti ma con un filo di tristezza …

4 – NOW IT’S ON

2003, da “Sumday”

Tempo di bilanci e i conti tornavano nel disco meno sperimentale, più melodico nato dalla penna di Jason Lytle e soci. Speranzoso se non proprio ottimista, tenace e vivido. “Bust the lock off the front door/ Once you’re outside you won’t want to hide anymore”

3 – AM 180

1997, da “Under the Western Freeway”

Primo album, quarto singolo. La California dei Grandaddy è acidissima, molto lontana dagli stereotipi e dalla perfezione cinematografica. Un’altra America dove il sole brucia gli occhi e le spiagge sono fredde e poco ospitali. Splendido questo video ufficiale, adattissimo a un brano orecchiabile si ma fuori dagli schemi.

2 – JED THE HUMANOID

2000, da “The Sopthware Slump”

L’apoteosi di Jed: androide creato e poi abbandonato, così umano che si mette a bere fino a distruggersi. Una delle canzoni più tristi e coinvolgenti scritte da Lytle che ha sempre visto in Jed una sorta di alter ego, un modo per raccontarsi senza parlare di sé.

1 – THE CRYSTAL LAKE

2000, da “The Sopthware Slump”

La casa volante che volteggia, il cappello da cacciatore con la pelliccia, la canoa. Un orso che balla ammansito e conquistato dalla grinta dei Grandaddy, come praticamente tutti quelli a cui è capitato di vedere a inizio millennio questo video.

.



BONUS TRACK #1 – FOR THE DISHWASHER

1998, da “Machines Are Not She”

Piccola miniera d’oro di EP che conteneva brani come “Lava Kiss”, “Fentry”, “Levitz” e una dolcissima “For The Dishwasher”. Vera odissea metropolitana in cui gli ultimi possono sperare di diventare primi o entrare almeno in classifica … “someday” …

BONUS TRACK#2 – GOODBYE?

2005, da “Excerpts from the Diary of Todd Zilla”

Tempo fa su Youtube sono stati caricati video casalinghi di Jason Lytle che qui regala una versione stupenda di “Goodbye?” diventata ancora più attuale dopo l’improvvisa scomparsa di Kevin Garcia.