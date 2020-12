PAUL MCCARTNEY A RUOTA LIBERA SU LENNON E IL SUO APPROCCIO POSITIVO

Parlando con il Sunday Times, Paul McCartney si è soffermato sulla sua amicizia con Lennon nel periodo successivo alla separazione dei Beatles.

Quando gli è stato chiesto se pensava che i Beatles avrebbero mai lavorato di nuovo insieme, McCartney ha risposto: “Abbiamo deciso, quando i Beatles si sono separati, che non avremmo più ripreso a lavorare insieme. Così ci siamo allontanati dai Beatles. Non volevamo rovinare quanto di buono fatto con qualcosa che non sarebbe potuto essere altrettanto buono. È stata una decisione consapevole quella di lasciar perdere, quindi non credo proprio che l’avremmo fatto. Ma chi lo sa? Forse avremmo potuto“.

Parlando di Lennon, McCartney ha poi aggiunto: “Avevamo ripreso la nostra amicizia, il che è stata una grande benedizione per me e ora penso spesso, se sto scrivendo una canzone, ‘OK, John – te la lascio. Quale sarà la prossima battuta? Così ho un John virtuale che posso usare“.

McCartney aveva appena visto alcuni filmati del prossimo film di Peter Jackson sul gruppo, ‘The Beatles: Get Back’, dicendo che le riprese lo hanno aiutato a ricordare le amicizie del gruppo: “E’ stato così appagante per me, perché dimostra come il mio ricordo principale dei Beatles era la gioia, la prova è il filmato stesso. Mi ero calato nel lato oscuro dei Beatles che si separavano e ho pensato: “Oh Dio, la colpa è mia”. Sapevo non essere così, ma è facile iniziare a pensarla così. In fondo alla mia mente c’era sempre questa idea che non fosse così, ma avevo bisogno di vedere le prove. C’è una bella foto scattata da Linda, che è la mia preferita, di me e John che lavoriamo a una canzone, che risplende realmente di gioia. Questo filmato fa lo stesso. Tutti e quattro che ci divertiamo“.

Nel frattempo si sta avvicinando il nuovo album di McCartney, che ha recentemente ritardato l’uscita del suo prossimo lavoro a causa di “imprevedibili ritardi di produzione”. Il disco è la parte finale, tanto attesa, della trilogia di album solisti “McCartney”, dopo “McCartney” dell’aprile 1970 e “McCartney II” del maggio 1980. Dopo aver precedentemente fissato una data di uscita per l’11 dicembre, “McCartney III” arriverà una settimana dopo, il 18 dicembre.

“Io sono un ottimista. C’è un lato positivo. Era una frase che usavo spesso. Ero riluttante a dirla perché molte persone la giudicavano male, ma all’improvviso abbiamo potuto godere della famiglia come non mai e ho potuto fare delle registrazioni. Questo è stato il mio lato positivo. È così facile cadere nella trappola di pensare che le cose vanno male e peggioreranno. Il che, non so, può essere vero, ma so che poi ne sarei sconvolto, così mi dico: “Beh, non è poi così male”. Pensate all’altro giorno. È stato bello! Cerco sempre di trovare il buono nelle cose“.

Photo: Jim Summaria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons