EP: THE BATTERY FARM

“Oh Manchester, so much to answer for” canta Morrissey in Suffer Little Children. E Manchester è anche, molto più nel bene che nel male, responsabile della propria scena musicale, da sempre punto di riferimento per artisti e appassionati in cerca di novità ed emozioni. I The Battery Farm non sfuggono di certo a questa fama, sono una delle band da osservare con un occhio di riguardo, quelle che quando ascolti per la prima volta le loro canzoni capisci che c’è qualcosa di speciale, qualcosa che ti impone l’approfondimento, il riascolto, l’andare a leggerne i testi.



La band si è formata a Manchester nei primi mesi dell’anno scorso su iniziativa dei fratelli Corry (Ben, voce e chitarra e Dominic, seconda voce e chitarra). Terminata la loro avventura durata ben otto anni con la precedente band, i Corry hanno reclutato Paul Worrall (al basso) e Sam Parkinson alla batteria.

Musicalmente i Battery Farm possono essere idealmente sistemati tra gli Idles (che Ben considera la band più importante al mondo) e i Fountains D.C. per citare un paio di band che in questi giorni svettano ai piani alti delle classifiche dei migliori album dell’anno. Definiscono il loro sound “Doom punk”, termine preso a prestito da un’altra band di Manchester, le Witch Fever, che probabilmente lo hanno usato per la prima volta.

E’ musica piena di rabbia e passione, cruda, i testi sono una visione fin troppo reale delle sofferenze, delle ingiustizie e delle bassezze di cui il genere umano è capace. Ma questa visione non è solo negativa. C’è sempre uno spiraglio, una luce, non tutto è nero e buio. Anzi, esiste la gioia di vivere e una possibile soluzione per tutte le situazioni, anche le più tragiche.

I quattro brani dell’EP sono quattro reattori di una centrale atomica, non producono energia nucleare ma un potenza di watt che difficilmente lascerà l’ascolto e chi ascolta indifferenti.