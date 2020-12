THE SNUTS: ESCE A MARZO IL LORO PRIMO LP

Dopo una manciata di singoli e un paio di EP, gli scozzesi Snuts hanno annunciato in questi giorni i dettagli del loro primo album, “W.L.”, in uscita il prossimo 19 marzo via Parlophone Records.

Originari di Whitburn (West Lothian), The Snuts hanno trovato la loro strada con “W.L.”. Prodotto da Tony Hoffer (Beck, Phoenix, M83) e registrato al Firepit di Londra, il disco racchiude e ripercorre il viaggio che ha portato questi quattro ragazzi, cresciuti a Whitburn con un sogno, ad essere una delle più promettenti ed interessanti band inglese della nuova decade.

“Il nostro album di debutto “W.L.” è il lavoro di una vita. Una raccolta di brani e melodie che immortalano un sogno divenuto realtà”, commenta il frontman Jack Cochrane. “È un album che parla di amore, onestà e forza”.

“W.L.” Tracklist:

1. Top Deck

2. Always

3. Juan Belmonte

4. All Your Friends

5. Somebody Loves You

6. Glasgow

7. No Place I’d Rather Go

8. Boardwalk

9. Maybe California

10. Don’t Forget It (Punk)

11. Coffee & Cigarettes

12. Elephants

13. Sing For Your Supper