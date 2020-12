LIBRI: PICK & ROCK

È scontato e risentito più e più volte, ma nell’Italia sportiva il calcio detiene una larga fetta di pubblico, relegando gli altri sport a ottenere titoli sui giornali solo nelle finali mondiali, europee o locali quando succede qualcosa di rilevante, per poi tornare a trafiletti sparsi o pagine sporadiche sui quotidiani sportivi. Giuseppe Catani ha pensato bene di riaprire gli archivi di “Pick & Rock”, rubrica ospitata su dailybasket.it e creare qualcosa di nuovo: l’apertura del mondo letterario agli incroci tra musica e basket. Argomento poco battuto, mostra in brevi episodi come il mondo della palla a spicchi e della canzone abbiano trovato incontri di ogni genere, divertenti, goliardici, inaspettati e romantici, come quelli dei ricordi del playground.

Non per “colpa” dell’autore, ma, al netto dei fatti, l’Italia non ha apportato grandi spunti alla questione e ciò porta a un paio di domande: ci manca quella cultura del basket? Quel senso di appartenenza che pervade l’America afroamericana della pallacanestro? Quell’orgoglio nel giocare in NBA in mondovisione? Eppure non mancano i campetti sparsi nei paesi, così come non manca chi ogni tanto va a farci due tiri e questo è un altro (s)punto: c’è un filo di nostalgia/malinconia nelle immagini di “Pick & Rock” che non è riferito al passato, ma a come il basket meriterebbe una chance nell’immaginario collettivo, dove il gioco di squadra e l’elogio della classe individuale si fondono per uno spettacolo che sicuramente farebbe sognare stadi interi (cosa, tuttavia, impossibile in questo periodo di stadi vuoti) e porterebbe le nuove generazioni ad affacciarsi al mondo della pallacanestro.

In “Pick & Rock” però c’è tutto, dall’Italia all’America, dai rapper alle canzoni da stadio e le pagine scorrono piacevolmente, suscitando curiosità e un immaginario vivido di quello che si prova a parlare di basket con passione; unirlo alla musica è un ottimo modo per far arrivare il messaggio anche a chi è più diffidente (ci sono sia musicisti recentissimi che non, sia mainstream che alternativi). Qualche anno fa (ormai diversi), nei diari di scuola targati comix, smemoranda, ecc, comparivano interviste a personaggi italiani di rilievo e per due anni a fila trovai Danilo Gallinari e Marco Belinelli; avevo un compagno di classe cestista e quando, per caso, gli feci vedere quelle pagine di diario vidi la luce nei suoi occhi, la stessa che ho sempre visto nel mio vicino di casa, allenatore di basket e soul man e la stessa che potrebbe pervadere le nuove leve della palla a spicchi, sperando poi che al posto de “La dura legge del gol” si parli della dura legge del tiro libero.

Pick & Rock. Quando la musica va a canestro

Autore: Giuseppe Catani

Editore: Arcana

Collana: Musica e Sport

Anno edizione: 2020

Pagine: 143 p., Brossura

ISBN: 8862317522