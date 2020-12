DAVID BYRNE CHIUDE AD UNA REUNION DEI TALKING HEADS: “I REUNION TOURS SONO MERI ESERCIZI DI NOSTALGIA”

David Byrne, intervenuto al programma radiofonico The Beat su MSNBC, è tornato a parlare di un tema che da anni, almeno dal 2002 anno del tour celebrativo di “Remain In Light”, lo perseguita: il ritorno dei Talking Heads.

In quest’occasione Byrne non lascia nessuna speranza alla possibilità di rivedere la storica band di New York nuovamente insieme su un palco:

Ci sono tanti reunion tour, ma sono meri esercizi di nostalgia. Non puoi ricreare la magia di quel momento in cui le persone ascoltano un brano per la prima volta.

e ancora:

C’è un periodo della tua vita in cui la musica è una parte essenziale di te, qualcosa che definisce il tuo posto nel mondo, un momento indelebile. E proprio per questo non riuscirai mai a replicare o ricreare quel momento.

Niente reunion dei Talking Heads quindi…non ci rimane che affidarci a youtube….recuperando per esempio un live tenuto dalla band a Roma nel 1980:

Credit Foto: Plismo, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons