ESCE OGGI, VIA DAMAGED GOODS RECORDS, “A BOUT DE HEAVENLY: THE SINGLES”, LA RACCOLTA DEI SINGOLI DEI FAVOLOSI HEAVENLY

Di fronte a “A Bout De Heavenly: The Singles” (occhio all’edizione limitata con il vinile blu!) il nostro cuore indie-guitar-pop sussulta: i classici singoli degli Heavenly su una nuova compilation!

Impossibile dimenticare l’esordio degli Heavenly con il singolo “I Fell in Love Last Night”, al quale poi seguì “Our Love Is Heavenly”. Nel 1991 ecco “Heavenly vs. Satan” che risente ancora dell’influenza Talulah Gosh.

Con “Le Jardin de Heavenly” vediamo come l’intervento di Cathy Rogers (tastiera, seconda voce) diventi l’arma in più della band sia nelle melodie, sia nella struttura dei brani che nell’ uso delle voci.

“P.U.N.K. Girl” e “Atta Girl” sono due super classici che non si trovano su di un album.

Il terzo LP “The Decline and Fall of Heavenly” (1994) è il preferito di chi vi scrive, fresco e accattivante e immediatissimo, con un lavoro ancora più ricercato negli arrangiamenti.

L’ultimo album del gruppo è stato “Operation Heavenly” (1996) che uscì via Wiiija, vista la fine della gloriosa Sarah Records con la quale gli Heavenly avevano creato un sodalizio perfetto. Altro album che definire delizioso è dire poco.



Poco prima dell’uscita di questo disco ecco la tragedi: Mathew Fletcher, batterista della band e fratello di Amelia, si uccide. I membri rimanenti annunciano che non avrebbero più usato il nome Heavenly.

Ora ecco questa graditissima compilation, targata Damaged Goods, che va a pescare tra i classici di una band che ha lasciato un segno assolutamente indelebile, non solo tra chi venera la Sarah Records. Un disco consigliatissimo per riprendere in mano un pezzo di storia guitar-pop anni ’90!!!

CD & LP TRACKLISTING

1 – I Fell in Love Last Night

2 – Over and Over

3 – Our Love is Heavenly

4 – Wrap My Arms Around Him

5 – She Says

6 – Escort Crash on Marston Street

7 – So Little Deserve

8 – I’m Not Scared of You

9 – Atta Girl

10 – P.U.N.K Girl11 – Hearts and Crosses

12 – Dig Your Own Grave

13 – So?

14 – Trophy Girlfriend

15 – Space Manatee

16 – You Tore Me Down

17 – Art School