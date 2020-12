LA MATINéE RECORDINGS CHIUDE ALLA GRANDE IL 2020: AZURE BLUE + THE LUCKSMITHS + MY DARLING YOU!

La Matinée Recordings era caduta in letargo, ma, come sempre accade, al suo risveglio eccola accendere i motori a tutto gas. L’anno corrente finisce con l’etichetta che piazza un super trittico di alto valore pop.

Gli svedesi My Darling YOU! mettono sul piatto una manciata di classici della loro carriera iniziata nel 2004. Per chi non conoscesse il lavoro di Klas Hermansson e Christoffer Johansson e le loro ubblicazioni con la Luxury Records questo può essere un perfetto punto di partenza. Canzoni brevissime, pimpanti, accattivanti e incalzanti: energiche e con quello spirito punk-rock e scanzonatamente DIY che conquista all’istante. Tra chitarre, synth e coretti gustosissimi.

Di Tobias Isaksson (Azure Blue) abbiamo già parlato in separata sede ma riprendiamo volentieri il discorso. L’artista abbandona il suo classico synth-pop per addentrarsi in qualcosa di più classico (e cosa c’è di più classico del Natale per stimolare simili “voglie” musicali?). Il risultato è l’ottima (e romanticissima) “All I Want For Christmas Is My Baby”.

Il trittico dorato si conclude con la pubblicazione in vinile di “A Good Kind Of Nervous” dei favolosi The Lucksmiths. Prima volta che l’album arriva alla publicazione su questo supporto. Lo ricordiamo con grande piacere questo quarto lavoro della formazione australiana, anche perché fu il loro trampolino di lancio per essere apprezzati (con più attenzione e riscontro, ovviamente) anche al di fuori dei loro confini nazionali. Il solito immenso buongusto guitar-pop in canzoni favolosamente agrodolci.

Stavolta la Matinée Recordings si è superata!