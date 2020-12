PASSENGER, IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM “SONGS FOR THE DRUNK AND BROKEN HEARTED” IL PROSSIMO 8 GENNAIO

Il musicista britannico Mike Rosenberg, aka Passenger, ha annunciato da poco il suo nuovo album in studio, “Songs For The Drunk And Broken Hearted”, in uscita il prossimo 8 gennaio 2021 via Cooking Vinyl/Egea Music/The Orchard.

L’artista di Brighton, dopo aver rilasciato il primo singolo estratto dall’omonimo album, ha pubblicato oggi un nuovo brano, “Remember to Forget” con il quale racconta una nuova storia tratta dal mondo di “Songs for the Drunk and Broken Hearted”, quella di un ragazzo che, dopo una notte brava, non vuole lasciare spazio al giorno: “Questa canzone è per tutte quelle persone che non vogliono mai andare a letto dopo una serata fuori e vogliono semplicemente stare fuori a bere il più a lungo possibile. Sono stato sicuramente quel ragazzo prima, e conosco alcuni altri che lo hanno fatto. L’idea di dover stare da soli in una stanza buia con un ronzio nelle orecchie non è piacevole” ha dichiarato Mike Rosenberg sul brano.

In attesa di vederlo live in Italia – 22 luglio 2021, Merano (BZ), World Music Festival e il 1 ottobre 2021, Milano, Fabrique – Passenger invita i suoi fan a seguire un intimo concerto in streaming, in diretta il 10 gennaio 2021 dalla Royal Albert Hall di Londra. Info qui: https://bit.ly/3qHqKXB

Track Listing:

1. Sword from the Stone

2. Tip of My Tongue

3. What You’re Waiting For

4. The Way That I Love You

5. Remember to Forget

6. Sandstorm

7. A Song for the Drunk and Broken Hearted

8. Suzanne

9. Nothing Aches Like a Broken Heart

10. London in the Spring

11. London in the Spring (Acoustic)

12. Nothing Aches Like A Broken Heart (Acoustic)

13. Suzanne (Acoustic)

14. A Song for the Drunk and Broken Hearted (Acoustic)

15. Sandstorm (Acoustic)

16. Remember to Forget (Acoustic)

17. The Way That I Love You (Acoustic)

18. What You’re Waiting For (Acoustic)

19. Tip of My Tongue (Acoustic)

20. Sword from the Stone (Acoustic)