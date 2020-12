THE DRUMS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “AMBULANCE”

In attesa di dare un seguito al loro quinto LP, “Brutalism”, uscito ad aprile dello scorso anno via Anti- Records, i Drums continuano a condividere nuovi singoli: dopo “Nadia”, rilasciato a ottobre, oggi è la volta di “Ambulance”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Johnny Pierce, frontman del gruppo indie-pop di Brooklyn, dice della nuova canzone: “Questa canzone è stata scritta in un momento di trasformazione spirituale per me. La prima metà è un’ode a quel modello fin troppo familiare che è stato un pilastro nella mia vita per decenni ormai. Cioè, guardare solo all’esterno per amore, una sorta di una costante, disperata ricerca di intimità come risultato di un’infanzia senza amore.”

E ha poi aggiunto: “La seconda metà di questa canzone segna un nuovo modo di vivere per me. Uno in cui finalmente capisco che valgo, che sono amato e che posso amare con tutto il cuore. È iniziato un giorno mentre camminavo da solo su una spiaggia di notte in Messico. Ero emotivamente e quindi fisicamente esausto e sentivo il bisogno di sdraiarmi. Una volta sulla schiena e quasi involontariamente ho iniziato ad accarezzarmi. Mi sono strofinato le mani su tutto il petto e le braccia e dolcemente mi accarezzai i capelli come farebbe una madre con suo figlio prima di andare a letto. I miei occhi si sono riempiti di lacrime e ho sentito un amore crudo sgorgare da dentro di me. Credo che fosse la prima volta che avevo sperimentato come si sentiva l’amore vero e non filtrato e da quel momento questo amore è continuato a crescere. Sono più forte, più felice, meno spaventato e il mio cuore si sente pieno. Questa canzone segna il passaggio.”

Photo Credit: Nicholas Moore