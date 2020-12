UN EP DEI BASEBALL GREGG INSIEME A BOY ROMEO IN USCITA TRA POCHI GIORNI

Il loro terzo album, “Calendar”, è uscito lo scorso febbraio, ma nonostante le distanze tra i due componenti e questo terribile anno, i Baseball Gregg continuano a funzionare molto bene.

A dimostrazione di ciò la band italo-americana ha annunciato in questi giorni un nuovo EP, “Indoors”, in uscita il prossimo 21 dicembre, realizzato insieme a Boy Romeo.

Scritto e registrato tra la California, Chicago e Bologna tra ottobre e dicembre 2020, questo nuovo lavoro – composto da 6 canzoni – è stato masterizzato da Dylan Wall.

Il primo estratto si chiama “Fall Time” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

I Baseball Gregg hanno scritto del loro EP sui loro canali social: “Joan Didion ha scritto una volta: “raccontiamo a noi stessi delle storie per vivere”. Ecco sei storie che ci siamo raccontati in quest’anno in cui abbiamo vissuto in gran parte nella nostra immaginazione.”

“Indoors” EP Tracklist:

1. Snacks

2. Let Me Help You

3. Fall Time

4. Look What You Made Me Do

5. Duffy & Albert

6. Far Away