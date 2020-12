NOSTALGIA DEI CHARLATANS LIVE? PRESTO UN FESTIVAL LIVESTREAM LI VEDRà HEADLINER!

I Charlatans sono stati annunciati come (ottimo) headliner per il festival livestream “The North Will Rise Again”.

Lo show si terrà il 30 e 31 gennaio a Manchester e Liverpool, ed è il primo di una serie di concerti curati dal fondatore di Louder Than War (frontman dei Membranes) John Robb e Karl Connolly, direttore e fondatore della Liverpool Music House.

Altri nomi in cartellone sono Lightning Seeds, Red Rum Club, Ist Ist, LIINES e Zuzu.

L’idea del festival è nata per sopperire ai danni causati dal coronavirus alla scena musicale dal vivo e tutti i proventi andranno in beneficenza alla Liverpool Music House e alla campagna #saveourvenues del The Music Venue’s Trust

“Vogliamo che le cose continuino a muoversi nella scena musicale colpita dalla pandemia. Questa è una celebrazione della cultura e dei legami comuni delle due città e anche le amministrazioni cittadine ne sono coinvolte“, ha detto Robb. “L’idea è quella di organizzare una serie di concerti e di impiegare promotori, musicisti e gente locale con l’obiettivo finale di creare uno spazio culturale in un cinema in disuso nel centro di Liverpool e un vecchio teatro abbandonato a Manchester per le prove e le attività culturali“.

I biglietti per ‘The North Will Rise Again’ sono in vendita ora.

*** NOW ON SALE ***

Tickets for @TheNWRA_ inaugural worldwide live stream event w/@Lightning_Seeds @RedRumClub @thisiszuzu @iwfactory Jan 30 & @thecharlatans @ististmusic @WEARELIINES @thisisgorilla Jan 31 are available via https://t.co/Di6zmT77nS @TicketmasterUK @livefromevents pic.twitter.com/uL7QbDfLpw

— The North Will Rise Again (@TheNWRA_) December 11, 2020