ASCOLTA “COMFORT E JOY”, LA COMPILATION NATALIZIA TARGATA SHINY HAPPY RECORDS

Come abbiamo già detto in altre sedi, forse mai come quest’anno etichette e band cercano in tutti i modi di rendere più bello e più sereno il Natale delle persone, con canzoni, compilation e cover. Noi ovviamente ne siamo felicissimi e troviamo ottimi motivi per essere contenti, anche in tempi difficili come questi.

L’indonesiana Shiny Happy Records ha realizzato una bella compilation che ci fa piacere condividere, con una serie di ottime band (alcune di loro già nominate qui su IFB) che mettono in campo le loro declinazioni del termine pop.

VA: Comfort and Joy – A Shiny Happy Christmas Compilation by shiny happy records

Eko Sutrisno racconta questa compilation: “Quest’anno è molto insolito! Sembra che la vita normale si sia svolta solo da gennaio a marzo. Poi, molte persone in tutto il mondo sono state infettate da questa piccola creatura malvagia chiamata Corona Virus. Questo virus ci ha costretti a rimanere a casa! Significa “NESSUN” concerto per le band, che tristezza, vero? Shiny Happy ha cercato di trovare un altro modo per divertirsi, anche se non ci sono ancora concerti faccia a faccia. Ci sono così tante band in tutto il mondo che hanno partecipato alla “Our Secret World Quarantine Session” di Shiny Happy. Abbiamo fatto questo tipo di concerti dall’inizio della pandemia e speriamo di continuare a farlo fino a quando non potremo incontrarci di nuovo in concerti faccia a faccia. Non posso credere che siamo quasi alla fine del 2020, le cose stanno migliorando (almeno in alcune parti del mondo). Penso che sia un’ottima idea fare una Compilation natalizia per le vacanze. Se ci fate caso, le band che appaiono in questa compilation sono soprattutto quelle che hanno suonato nei live di “Our Secret World Quarantine Session”. Alcune di loro non hanno ancora suonato, ma recentemente ho parlato con loro abbastanza spesso e penso sia un’ottima idea invitarle. Come risultato abbiamo 23 band provenienti da diverse parti del mondo: Indonesia, Filippine, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, Australia e Germania. Speriamo che questa raccolta possa essere un regalo prezioso per voi da parte nostra, da parte di Shiny Happy Recs e delle band, e vi auguriamo una vita migliore nel 2021. Vorrei dire grazie alle band e a Madoka che hanno realizzato questa bellissima cover”.

Ci uniamo ovviamente al pensiero di Eko della Shiny Happy. Questa è una colonna sonora ideale (tra l’altro in free download) per un periodo come quello invernale/natalizio. Canzoni morbide, dolci e avvolgenti, che ci infondono gioia e serenità, come quando da piccoli guardavamo la neve cadere. Buon ascolto.