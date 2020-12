DOMANI LA PRIMA DATA DI “FOREVER ACCADE!”, LA RASSEGNA (IN STREAMING) ITINERANTE DI FRANCESCO BIANCONI

Non abbiamo fatto mistero, con la nostra recensione, di non aver particolarmente apprezzato il “Forever”, disco solista di Francesco Bianconi, che, in altre sedi ha invece raccolti elogi e ottime critiche.

Sta di fatto che ci piace comunque segnalare il suo tour virtuale. Bianconi infatti, in questo periodo difficililissimo per i concerti e le esibizioni live, si sposterà comunque in varie sedi per realizzare livestreaming in cui suonare e chiacchierare con chi lo segue.

Al momento abbiamo due date imminenti:

17 Dicembre – Asti, Teatro Alfieri – LIVE STREAMING

18 Dicembre – Pesaro, Teatro Rossini – LIVE STREAMING

Biglietti per le due date disponibili QUI.

Questa la descrizione di quanto andremo a vedere: “Sarà una serie di piccoli concerti – happening della durata di circa quaranta minuti, durante i quali eseguirò canzoni in versione minimale, placida e natalizia, in compagnia di Angelo Trabace al pianoforte. E soprattutto ci sarà con me il meraviglioso Valerio Millefoglie il più eroico di noi, che ogni sera evocherà gli spiriti e racconterà storie riguardanti il luogo del nostro accampamento. Tutto sarà dal vivo e ogni sera sarà diverso“.