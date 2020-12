DAVID BOWIE ALLE PRESE CON BRANI DI JOHN LENNON E BOB DYLAN. LE COVER SARANNO PUBBLICATE A GENNAIO.

Nel 1998 David Bowie registrò due cover mai pubblicate ufficialmente.

“Mother” di John Lennon e “Tryin’ to Get to Heaven” di Bob Dylan nella versione di Bowie saranno adesso disponibili, in versione digitale e 7″ vinile, a partire dall’8 gennaio, data nella quale l’artista britannico avrebbe compiuto 74 anni.

La cover di Lennon era stata registrata con Tony Visconti in occasione di un tribute-album, mai rilasciato, dedicato all’ex Beatles mentre il brano di Dylan prendeva vita durante le sessioni di missaggio del disco live “LiveAndWell.com” (1999).

To mark what would have been David Bowie’s 74th birthday, two previously unreleased cover versions, John Lennon’s MOTHER and Bob Dylan’s TRYIN’ TO GET TO HEAVEN, will be released as a limited edition 7” single on 8th January next year. Full press release: https://t.co/cW5mqivAdI pic.twitter.com/dctlfk2T5P

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) December 16, 2020