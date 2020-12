NUOVO ALBUM SOLISTA DI TIM COHEN DEI FRESH & ONLYS A MARZO

Tim Cohen ha realizzato numerosi album sia come Feller Quentin che – più recentemente – come Magick Trick: ora il frontman dei Fresh & Onlys, invece, preferisce tornare a pubblicare materiale con il suo vero nome e il nuovo LP, il sesto della sua carriera, si chiamerà “You Are Still Here”.

Il disco, che verrà pubblicato dalla label spagnola Bobo Integral, arriva a distanza di tre anni dal precedente, “The Modern World”.

Registrato durante di tre serie di sessioni di una settimana al Crown Lanes di Denver, “You Are Still Here” è il primo album che lo storico musicista di San Francisco ha registrato in uno studio.

James Barone (Beach House), oltre a suonare la batteria sul disco, si è occupato della produzione e ciò “ha permesso a tutta la gamma dei talenti di entrambi gli artisti di brillare e il risultato è lucido e sonicamente soddisfacente, ma in qualche modo ancora leggermente squilibrato ed “estraneo””, ci fa sapere la press-release.

Il primo estratto dal suo nuovo full-length è la opening-track “Rage On”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“You Are Still Here” Tracklist:

1. Rage On

2. Give Me Yours

3. Somebody Bout

4. Almost Enemies

5. Violent Man

6. Piranha

7. Change My Legs

8. Bottom Feeders

9. Homeless

10. Dadaist Friend