ESCE A FEBBRAIO IL TERZO LP SOLISTA DI TIM HART DEI BOY & BEAR

A tre anni esatti dal suo sophomore “The Narrow Corner” (leggi la recensione), Tim Hart tornerà il prossimo 19 febbraio con un nuovo LP solista, “Winning Hand”.

Dopo undici anni passati tra comporre album e lunghe tournée, la pausa forzata del 2020 ha dato l’opportunità al musicista di stanza a Sydney di fermarsi e di approcciarsi a nuovi ritmi e a nuove esperienze, tra cui l’essere diventato padre per la prima volta. Nonostante tutti questi cambiamenti, la voglia dell’australiano di creare e condividere non è cambiata: “Ora più che mai voglio essere in grado di entrare in contatto con le persone. Condividi storie e canzoni. Penso che sia ciò di cui tutti abbiamo bisogno in un anno così imprevedibile e difficile.”

Il terzo album solista del batterista dei Boy & Bear, che sarà realizzato da Nettwerk Records / Bertus, è stato registrato in tre settimane ai Golden Retriever Studios a Sydney con Simon Berkelman e lo vede per la prima volta lavorare insieme a una full band. Il risultato è coinvolgente e molto simile all’idea di un album live. Il disco mostra una sopraggiunta maturità compositiva per l’artista che, nei testi, integra abilmente spaccati di vita personale con le esperienze vissute on the road, un diario di viaggio che trasporta l’ascoltatore in più mondi. L’universo musicale dell’indie-folk si colora di chitarre dal suono anni ’90, batterie scintillanti ed archi.

Il nuovo singolo si chiama “Cold Comfort” e lo potete ascoltare qui sotto.

“E’ stato scritta durante un tour in Europa alcuni anni fa. “Cold Comfort” parla di una storia d’amore finita male. È arrabbiata, tossica e amara. È tutta una questione di emozione nel calore delle cose che vanno male“, ha detto Hart del nuovo pezzo.

“Winning Hand” Tracklist:

1. Steady As She Goes

2. Atlanta

3. Cold Comfort

4. Great Escape

5. Turn To Salt

6. White Flag

7. Without You

8. Ace of Hearts

9. See You Soon

10. Winning Hand

11. Wild White

It's here! My new single Cold Comfort is out now on all your favourite streaming platforms. 💥 Shout out once again to Bianca Braithwaite for the incredible artwork!!! https://linktr.ee/tim.hartmusic Posted by Tim Hart on Friday, 11 December 2020

Photo Credit: Jon Hart