ECCO “STAND AND DELIVER” LA CANZONE ANTI-LOCKDOWN DI ERIC CLAPTON E VAN MORRISON

Van Morrison ed Eric Clapton pubblicano una nuova canzone anti-lockdown chiamata “Stand and Deliver”.

Il brano parla di come il governo stia impedendo alla gente di vivere la propria vita quotidiana, e di come spetta a queste persone difendere i propri diritti, prima che gli venga fatto il lavaggio del cervello: “Do you wanna be a free man/ Or do you wanna be a slave?” è la frase centrale, diciamo così.

“Ci sono molti di noi che sostengono Van Morrison e i suoi sforzi per salvare la musica dal vivo; lui è un’ispirazione“, ha detto Clapton. “Dobbiamo alzarci e farci sentire, perché dobbiamo trovare una via d’uscita da questo pasticcio. Non vale la pena di pensare a un’alternativa“.

I proventi della canzone andranno a beneficio del progetto Lockdown Financial Hardship Fund, che sostiene i musicisti il cui reddito è stato limitato dalle misure di lockdown del Regno Unito.

In realtà questo non è l’unico brano che Morrison ha portato avanti con un tema anti-lockdown. Nei mesi scorsi ha pubblicato brani come “Born to Be Free” e “No More Lockdown”.