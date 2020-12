I GENE RENDONO NOTO UN VECCHIO BRANO “NATALIZIO”: ASCOLTA “SOMEONE FOR EVERYONE”

Graditissima sorpresa da parte dei Gene che dai loro archivi svelano un brano “natalizio” perso nel tempo. Stiamo parlando di “Someone For Everyone”, brano che risale al lontano 1998 e che qui compare in una primordiale versione demo, che però si fa davvero apprezzare.

La band ovviamente non sta pensando a reunion (si sono sciolti nel 2004), ma c’è da dire che il 2020 è stato un piacevole per i Gene, visto il successo che hanno avuto le ristampe in vinile degli album e la raccolta dei loro succesi più conosciuti.

Handclaps all round for (and in) this lovely present from Gene:

“We have found a recording of our ‘lost Xmas song’ Someone for Everyone. This was recorded in early 1998 at Maison Rouge studios in Fulham…https://t.co/Nfm10yfffq@matt_james100 @MartinRossiter

