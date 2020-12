ANTONIO AIAZZI E GIANNI MAROCCOLO, IN ARRIVO “MEPHISTO BALLAD”, UN NUOVO ALBUM CHE VEDE PER LA PRIMA VOLTA INSIEME I DUE MUSICISTI TOSCANI.

ANTONIO AIAZZI E GIANNI MAROCCOLO, IN ARRIVO “MEPHISTO BALLAD”, UN NUOVO ALBUM CHE VEDE PER LA PRIMA VOLTA INSIEME I DUE MUSICISTI TOSCANI.

I due amici toscani Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo stanno per regalarci il loro primo album insieme dal titolo “Mephisto Ballad” in uscita il 18 febbraio 2021 per Contempo Records/Goodfellas.

La tracklist del disco è avvolta da un alone di mistero anche se sappiamo già che oltre alla nuova versione di E. F. S. 44, conterrà alcuni brani inediti e una sorpresa finale.

A chi acquista l’album in pre-order, inviando una mail a mephisto@contemporecords.it, è riservata l’edizione esclusiva LP+CD, al costo di 20,00€.

Vi riportiamo di seguito il comunicato stampa ufficiale.

“Un cerchio che si chiude. Un frammento che riemerge dalla Storia. Un viaggio alla ricerca del mito fondativo, nato in quella Firenze dei primissimi anni ’80 in cui si respirava la stessa aria di un’Europa travolta dall’ondata dark e new wave.

A 40 anni dalla nascita di una band che ha segnato la storia della musica italiana, 39 anni dopo un evento rituale e archetipico, esce il 18 febbraio Mephisto Ballad, il disco di Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per Contempo Records/Goodfellas, distribuito in digitale da Ala Bianca.

Era il carnevale del 1982 quando a Firenze il giornalista e animatore culturaleBruno Casini e i Litfiba diedero vita alla Mephistofesta, una performance tra reale e metafisico, tra il macabro e il grotteso. Di quell’evento non esistono foto o video ma rimane scolpito nella memoria di una generazione e nella mitologia di quelle successive. Fu una serata onirica, con il sapore del teatro espressionista. Una festa noir cupa e ossessiva in cui la band di via de’ Bardi suonò Men in suicide, Tradimento e soprattutto la magnetica E. F. S. 44 EthnologicalForgery Series, poi pubblicata nel primo EP del gruppo. Da questa traccia, uno dei brani più estremi dei Litifba, ripartono Antonio e Gianni, sviluppandola in forma di suite, per celebrare il lato più sperimentale della band che fondarono. Senza alcuna nostalgia, però. Piuttosto con la sensibilità di oggi, costruendo un lavoro che ruota attorno al pianoforte di Aiazzi, segnato dal minimalismo a Nyman a Glass, e al basso di Marok, immerso nelle atmosfere del suo attuale progetto in continuo sviluppo, il “disco perpetuo” Alone.

Ulteriore richiamo al mito fondativo, la presenza nell’album, come ospite, di Giancarlo Cauteruccio, regista e figura di spicco della scena teatrale sperimentale con i suoi Krypton, che nel 1983 affidò la realizzazione della colonna sonora dell’Eneide ai Litfiba. Ne nacque l’album culto Eneide di Krypton”.