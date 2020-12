JASON LYTLE (GRANDADDY) SI CIMENTA IN DUE COVER: I GRUPPI SCELTI SONO BELLE AND SEBASTIAN E BEACH BOYS

Piacevole sorpresa targata Grandaddy, che hanno pubblicato le cover di un paio di canzoni dei Belle And Sebastian e dei Beach Boys.

2020’s Over Covers by Grandaddy

Sia “Fox In The Snow” (si trova sull’album “If You’re Feeling Sinister”) che “In My Room”, brano che i Beach Boys hanno pubblicato per la prima volta nel 1963, sono costruite intorno al pianoforte e alla voce accattivante di Jason Lytle.

Per “Fox In The Snow”, Lytle scrive: “Amo questa canzone dei Belle & Sebastian da secoli. Ho dovuto rallentarla e domare il “tiro” che aveva però. Volevo che fosse più dolce e più triste. Ecco come la sento: dolce e triste“. Di “In My Room”, dice: “Per chiunque apprezzi l’introversione come caratteristica primaria e si sia trovato in una sorta di carriera che richiede di comunicare con un pubblico, questa canzone dei Beach Boys è un must“.