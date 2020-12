STEVE ALBINI NON RISPONDE CON IL DENTE AVVELENATO A ELVIS COSTELLO

Qualche settimana fa, Elvis Costello non aveva risparmiato critiche pesanti a Steve Albini quando, parlando dell’album di PJ Harvey del 1993, “Rid of Me”, disse: “Per me, il disco suona di merda” e “Quel tipo non sa nulla della produzione“.

Durante la sua ultima apparizione nel podcast Kreative Kontrol con Vish Khanna, il buon Albini, andando sull’argomento, ha detto: “Ah, cazzo, Elvis Costello, non la smette di parlare di me! Se non gli piacciono le mie cose, va bene. Non sono affari miei, non c’è di che preoccuparsi. Ho le mie opinioni su Elvis Costello. Credo che non dovrebbero importare neanche a lui. Ci sono persone che sono davvero appassionate di certe cose e persone che le odiano davvero. Niente di tutto questo mi disturba. Non indosso come un distintivo d’onore il fatto che Elvis Costello non sia appassionato del mio lavoro di registrazione, ma, allo stesso tempo, non mi interessa“.

Niente dente avvelenato per Steve, insomma.

Photo: Mixwiththemasters, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons