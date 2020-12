Avevamo lasciato Taylor Swift lo scorso luglio, dopo la pubblicazione a sorpresa dell’ottavo album “Folklore” (ampliato nel frattempo con l’arrivo di un docu – film candidato ai Grammy). L’annosa polemica che ha coinvolto il manager Scooter Braun, reo di aver acquistato il catalogo della Big Machine che includeva i primi sei album della cantante per poi rivenderlo al fondo d’investimento Shamrock Capital, intanto si è conclusa. La Swift ha registrato nuovamente quei dischi, regalando nel frattempo altri quindici brani inediti (diciassette nella versione deluxe).

“Evermore” è parente stretto di “Folklore”, una sorellanza suggellata dalla presenza degli stessi collaboratori. Squadra che vince non si cambia e quindi ecco Jack Antonoff, Aaron Dessner dei The National che ha prodotto tutto l’album tranne un brano, Justin Vernon (Bon Iver) e William Bowery (aka Joe Alwyn attuale compagno di Taylor) con una new entry piuttosto importante: le Haim che armonizzano a più voci nella vendetta contry noir “No Body, No Crime”.

La chiave è sempre quella del pop sofisticato, in versione più acustica rispetto alla scorsa estate. L’atmosfera sembra intima e soffusa fin dai primi arpeggi della chitarra spagnoleggiante di “Willow”, tono confessionale confermato dal piano di “Champagne Problems” e “Tolerate It”. La sincerità è sicuramente l’arma migliore di questo secondo album del 2020, che si concentra soprattutto sui ritratti femminili (“Dorothea”, “Marjorie”, la Este protagonista della già citata “No Body, No Crime”). L’elettronica torna a farsi sentire in “Gold Rush”, “Closure” e “Long Story Short” ma è uno stile che non si adatta molto a Taylor Swift e al sound di un disco fondamentalmente melodico, meno avventuroso rispetto a “Folklore”.

La malinconica “Coney Island” è il brano in cui la mano di Aaron Dessner si sente maggiormente e la voce di Matt Berninger compare quasi dal nulla per un duetto non particolarmente riuscito ma inaspettato almeno quanto la presenza di Marcus Mumford dei Mumford & Sons ai backing vocals in “Cowboy Like Me”. Meglio il nuovo incontro tra Swift e Justin Vernon che nella title track trovano armonie vincenti adatte al futuro clima invernale. Menzione speciale per la treccia in copertina, che provocherà certamente centinaia di tentativi d’imitazione.



Credit foto: Beth Garrabrant