VIDEO: 7MONDAYS What’s Best To Die For

7Mondays è un progetto indipendente nato a Crotone nel 2020. I componenti Isacco Scarriglia e Alessandro Franco scrivono e registrano la loro musica nello studio di casa. Se dovessimo ricercare le loro influenze andremmo a parare in ambiti più che variegati: indie-rock, post-rock, shoegaze, dreampop, post-punk, mentre i loro temi preferiti sono l’amore, la consapevolezza, l’illusione, la speranza, e tutto ciò che li ispira di notte.

Dopo aver pubblicato il primo singolo “Libidine” che è piaciuto molto anche a noi di IFB, la band ha da poco finito di registrare il primo EP (in lingua inglese) sotto la guida di Marco Barzetti (Truesleeper, Sonic Jesus), disponibile a breve e coprodotto da Dirty Beach Records e Truebypass.

Il primo assaggio di questo lavoro è la visionaria “What’s Best To Die For” di cui vi proponiamo anche il video. La band ha questa magnifica capacità di restare in equilibrio pur muovendosi in diverse direzioni, tanto nervose e ritmicamente cariche, con vibranti stilettate indie-rock che lasciano il segno, quanto avvolgenti e lascive, con un piglio magicamente slow-core e quel finale perfetto in odor di shoegaze, ma più di stampo americano (quasi alla Appleseed Cast tanto per capirci), che ci esalta .

Un brano che mostra una via decisamente interessante per l’ EP in arrivo.