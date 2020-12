GUARDA IL VIDEO DI “L1XT”, IL NUOVO BRANO DEGLI SPACEPONY TRATTO DALLA COMPILATION “A POLAROID FOR CHRISTMAS (2020)”

Gli Spacepony, quest’anno, augurano a tutti Buon Natale e un Felice Anno Nuovo con un video molto divertente, che ci fa assolutamente piacere presentare proprio allo scoccare della mezzanotte, nel passaggio dal 24 al 25 dicembre, un po’ come se fosse il nostro (e il loro) regalo per un sereno e gioioso Natale, per quanto i tempi difficili ce lo possano permettere.

“L1XT”, la nuova, adorabile, canzone degli Spacepony, è tratta dalla compilation “”A polaroid for Christmas (2020)” ovviamente curata da “Polaroid – un blog alla radio”, in un appuntamento che è diventato un classico di dicembre. Anche quest’anno infatti il buon Enzo ha interpellato un po’ di amici e di band, chiedendo loro se volessero scrivere una canzone adatta al clima natalizio e, come dice lui stesso, ancora una volta, le risposte sono state superiori a ogni aspettativa.

Tutti i proventi di questa compilation, 15 brani che oltre agli Spacepony vedono presenti anche artisti come Altre di B, Baseball Gregg, Setti e tanti altri, saranno devoluti a SOKOS, un ambulatorio medico formato da volontarie e volontari con lo scopo di garantire assistenza gratuita agli immigrati senza permesso di soggiorno, alle persone senza dimora e a chiunque viva in una condizione di esclusione sociale nel territorio di Bologna.

A Polaroid For Christmas 2020 by polaroid – un blog alla radio

Ricordiamo che gli Spacepony, quest’anno, sono tornati con il convincente album “Pinball Odyssey“.

Dettagli del video:

Screenplay by Stefano Felcini

Video shooting and editing by Luca Guidi – Gravity Sessions Italy

Special Guest Appearance by Nerio Ugolini in the part of Santa

Recorded at La Casetta di Pony, Ravenna (Italy) – november 2020

Mix and Mastering at Loto Studio by Gianluca Lo Presti