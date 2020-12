A GENNAIO IL PRIMO ALBUM SOLISTA DI LANDE HEKT DEI MUNCIE GIRLS

Lande Hekt la conosciamo come frontwoman dei Muncie Girls, ma da qualche tempo si sta dedicando alla sua carriera solista.

Lo scorso anno, dopo una manciata di singoli, è arrivato anche il suo primo EP, “Gigantic Disappointment”, mentre il prossimo 22 gennaio, via Get Better Records, è prevista l’uscita del suo esordio full-length, “Going To Hell”.

Registrato, mixato e masterizzato da Ben David nel suo home studio ad Adelaide, Australia lo scorso febbraio, il disco è stato interamente suonato dalla musicista di stanza a Exeter (salvo le percussioni, suonate dallo stesso David).

La voce di Lande Hekt nella musica è socialmente consapevole ma spesso introspettiva, attira la consapevolezza su questioni serie, ma allo stesso tempo mette a nudo la sua anima. Gran parte delle composizioni di Hekt agiscono come un diario personale di ciò che sta accadendo nella sua vita in un dato momento. Ciò è evidente nella sua discografia con i Muncie Girls, la band che ha formato nella sua città natale di Exeter da adolescente e con cui fino a oggi ha pubblicato due album acclamati dalla critica, “From Caplan To Belsize” (2016) e “Fixed Ideals” (2018). Questa abilità di combinare le proprie esperienze e sentimenti, evidenziando al contempo questioni socio-economiche più ampie, è stata portata fino al suo materiale da solista più contemplativo.

Nel player Spotify qui sotto intanto potete sentire i primi quattro pezzi estratti dal suo album, “December”, “Undone”, “80 Days Of Rain” e “Whiskey”.

“Going To Hell” Tracklist:

1. Whiskey

2. 80 Days of Rain

3. Hannover

4. Winter Coat

5. Undone

6. December

7. Stranded In Berlin

8. Impending Doom

9. Candle

10. Going To Hell

11. In The Darknes