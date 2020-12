THE TWILIGHT SAD: è DISPONIBILE (ON-DEMAND) IL LIVE ACUSTICO

I Twilight Sad hanno messo a disposizione il loro recente live per una visione on-demand e hanno pubblicato un album live dello show. Stiamo ovviamente parlando del concerto che il cantante James Graham e il chitarrista Andy MacFarlane hanno tenuto il 5 dicembre 2020.

Lo spettacolo è stato girato nel locale musicale di Glasgow Òran Mór e ha visto la coppia rielaborare in versione acustica alcuni brani della band.

I Twilight Sad hanno ora messo a disposizione dei fan il filmato dell’esibizione all’ Òran Mór. Sarà visibile fino alle 24 di lunedì (28 dicembre) e la visione costa 15 sterline.

Oran Mor 2020 by The Twilight Sad

Nel frattempo, il gruppo ha reso nota anche una canzone “perduta” chiamata “Tell Me When We’re Having Fun” in ottobre. Il brano è stato registrato durante le session di “No One Can Ever Know” ma non era mai stato pubblicato prima.

Tell Me When We’re Having Fun by The Twilight Sad

Today we are pleased to make the Òran Mor Performance Film available for a limited time. Previous ticket holders will receive an email to access, and for anyone who was unable to tune in for the initial broadcasts, tickets are avail at https://t.co/sK2SiRHij2

— the twilight sad (@thetwilightsad) December 26, 2020