Quinto album (la discografia della band è alquanto ricca e comprende ben 31 titoli tra singoli ed EP) per la Cult punk-pop band di Swansea che dal lontano 1992 ci travolgono con “quel micidiale sound bubblegum-pop-indie-punk-rock” che da sempre crea quel miscuglio di emozioni positive, che vanno da una spensierata allegria alla voglia di spaccare tutto e tutti (“spaccare” in senso positivo ovviamente…)

La band è attualmente formata dalle due fondatrici Helen Love (all’anagrafe Jones, voce e songwriter) e Sheena (chitarra) a cui si aggiunge Ricardo Autobahn (keyboards).

Una carriera che si è sviluppata sorretta dall’amore che Helen e Sheena nutrono per i Ramones, leggenda americana del punk. Amore di cui le ragazze gallesi non hanno mai fatto mistero – il loro secondo singolo è intitolato “(Sheena’s In Love With) Joey Ramoney”-. Anche se non hanno mai avuto un grande successo dal freddo punto di vista che tiene conto delle vendite e delle posizioni raggiunte nelle chart, gli Helen Love hanno sempre potuto contare su uno zoccolo duro, una solida base di appassionati che andranno fieri per quei momenti di meritata gloria che la band ha raccolto durante il proprio percorso artistico.

Giuste gratificazioni, come la session registrata per John Peel nel 1997, una serie infinita di singoli riempipista, mettiamoci pure l’inno per la squadra di calcio gallese del 2016, quel “A Boy From Wales Called Gareth Bale”, e perchè non aggiungere la partecipazione vocale di Helen nel brano “Mr. Punchy” dell’idolo Joey Ramone che pure invitò la band a New York per un concerto?

Due parole sul nuovo album? “Power On” si muove nell’ormai ben definito solco che la band ha ben disegnato e scavato in quasi trent’anni di onorata carriera. Un tuffo nel punk, quello delle origini, quello (e c’era bisogno di dirlo?) dei Ramones e del glitter. Basta ascoltare il singolo “Debbie Take Control Of The Stereo” con l’ormai classico sovrapporsi di brandelli di leggenda (“Hey Ho Let’s Go” non vi suona familiare?) per gettarsi anima e corpo in una stato emotivo-temporale che a qualcuno potrà sembrare superato ma che ha sempre la forza per portarti in un luogo e in un tempo ricco di magica energia.

Credit Foto: Alison Wonderland