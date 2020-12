ALBUM: DAYFLOWER On a different day: a demo mixtape

Andare a vedere la storia di una canzone non mi è mai dispiaciuto. Non sto parlando della sua genesì, del perchè è stata scritta o di quali situazioni l’hanno caratterizzata, parlo proprio del suo percorso sonoro, di come era in forma primordiale prima di diventare il brano fatto e finito che sentiamo sul disco. A volte ci troviamo di fronte a versioni completamente diverse, realizzate in modo spartano o con melodie e e un testo diverso.

Questa cosa accade con la nuova uscita, “on a different day: a demo mixtape”, dei nostri amati Dayflower che ci mostrano queste versioni più asciutte e primordiali rispetto alle suggestioni già conosciute.

La formazione di Leicester pubblica uno di quei dischi che potremmo definire “per i fan più duri e puri”, però vi assicuriamo che se amate il guitar-pop non rimarrete affatto delusi, perché qui le chitarre e le melodie non mancano, anche in questa ambientazione più “scarna” e meno rifinita rispetto al solito.

