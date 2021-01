AMYL AND THE SNIFFERS PROPONGONO LA LORO COVER DEL CLASSICO “BORN TO BE ALIVE”

Amyl and The Sniffers hanno chiuso l’anno con una cover di “Born to Be Alive” di Patrick Hernandez.

Il gruppo australiano non aveva più pubblicato nuova musica dal loro album di debutto omonimo del 2019, anche se, a dire il vero, la cantante Amy Taylor aveva collaborato con i Tropical Fuck Storm per una cover di “This Perfect Day” dei The Saints ad aprile ed era poi apparsa con i Viagra Boys per l’esecuzione di “In Spite Of Ourselves” di John Prine all’inizio di questo mese.

Amyl e The Sniffers hanno rivelato via Instagram che la loro cover di “Born to Be Alive” è stata registrata per il RISING: SINGLES CLUB.