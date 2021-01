20 NOMI “CALDI” PER IL 2021: 10 BIG E 10 EMERGENTI

A fine anno, come di consueto, vi abbiamo proposto le classifiche dei migliori dischi usciti nel 2020 secondo i nostri redattori. Ora, con il nuovo anno alle porte, noi di IFB siamo pronti a divertirci un po’ nominando 10 big che, (almeno in teoria), pubblicheranno un album molto atteso in questo 2021, e 10 artisti emergenti che, (si spera), faranno drizzare le antenne non solo agli addetti ai lavori, ma anche agli abituali consumatori di musica.

I BIG

FOO FIGHTERS

Medicine At Midnight

Release date: 5 Febbraio 2021



Il decimo studio album della band di Seattle capeggiata dal leggendario Dave Grohl è in arrivo il prossimo 5 Febbraio. Abbiamo già avuto un’anticipazione a Novembre con il singolo “Shame Shame”, presentato dal vivo al Saturday Night Live. Ma non è questa l’unica buona notizia: se tutto va bene, i Foo Fighters tornerano in tour quest’anno ed avremo l’occasione di vederli live il prossimo 12 Giugno agli I-Days di Milano.

LANA DEL REY

Chemtrails Over The Country Club

Release date: Marzo 2021

Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi “White Hot Forever” e uscire nel 2020 ma, a causa della pandemia, il progetto è slittato alla primavera 2021. L’album comprende 12 tracce e vede ancora alla produzione Jack Antonoff, con cui Lana ha collaborato per l’album del 2019 “Norman Fucking Rockwell!”, apprezzatissimo da critica e fanbase. Con queste premesse, e considerato il singolo “Let Me Love You Like A Woman” che ha eseguito live con band e coriste da Jimmy Fallon, direi che ne sentiremo delle belle!

ARCADE FIRE

Titolo da Confermare

Release date: Data da Confermare

Sono passati anni dall’ultimo lavoro degli Arcade Fire, (stiamo parlando di “Everything Now” del 2017), ma stando alle dichiarazioni fatte dal leader e fondatore della band Win Butler, il 2021 sembra essere l’anno decisivo! Il frontman ha infatti raccontato, in una lunga intervista rilasciata a New Musical Express, che lui e la band hanno approfittato del periodo di lockdown chiudersi in studio a scrivere e comporre. “Avevo a disposizione lo studio, le tastiere, la drum machine, insomma tutto ciò che potevo desiderare…e il c***o di tempo, ossia quello che mancava nei lavori precedenti!”. Butler ha infine aggiunto che il gruppo farà ritorno in Texas per iniziare a registrare il materiale. Ce la faranno i nostri eroi per metà/fine anno? Noi ci crediamo tantissimo, e nel frattempo ci ascoltiamo le mini-anticipazioni che la band ha pubblicato tra le stories di Instagram (e che sono state ripubblicate dai fan su Twitter e YouTube).

BILLIE EILISH

Titolo da Confermare

Release date: Data da Confermare

Il 2020 per Billie Eilish non è stato troppo male, dal punto di vista della carriera: ha da poco compiuto 19 anni e si è già imposta come figura artistica di riferimento tra giovani e non. È la più giovane vincitrice di un Grammy Award, ha inciso un brano per la colonna sonora dell’ultimo film di 007 (No Time To Die), il suo primo studio album (co-prodotto e composto da suo fratello Finneas) ha dominato le classifiche di tutto il mondo, e sta per far uscire un documentario per Apple TV Plus dal titolo “The World’s A Little Blurry”. Ha anche pubblicato due nuovi singoli, “My Future” e “Therefore I Am”, preludio di un nuovo album che è tra i più attesi al mondo.

Non si tratta di semplici speculazioni: nell’annuale intervista che Billie rilascia alla rivista Vanity Fair, la star californiana ha dichiarato di essere al lavoro su 16 nuove canzoni. Suo fratello ha inoltre aggiunto, in un’intervista al The Herald Sun, che non sono intenzionati a renderlo pubblico mentre la pandemia ancora imperversa, perché ci tengono che sia cantato e ballato ovunque dalla gente. Come biasimarli?

MUSE

Titolo da confermare

Release date: Data da Confermare

Non sappiamo praticamente nulla di questo disco: possiamo solo attenerci alle parole dello storico cantante e chitarrista della band, Matt Bellamy, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine New Musical Express. “Sto lavorando al nuovo album dei Muse”, ha detto, e ha aggiunto di aver preso ispirazione “dal caos e dalle proteste” che hanno infiammato il 2020. Il frontman ha inoltre aggiunto di aver acquistato una chitarra appartenuta al compianto Jeff Buckley, e che la sta utilizzando nell’incisione dell’album. Che sarà pronto per metà/fine 2021? Ci sembra prematuro prevederlo, a questo punto. Non ci resta che attendere la prossima indiscrezione.

THE CURE

Titolo da Confermare

Release date: Data da Confermare

Risalgono ad Aprile 2020, in pieno lockdown, le dichiarazioni del tastierista della band di “Love Song”, Roger O’Donnell. Aveva annunciato che a causa della pandemia e della conseguente impossibilità di promuovere il disco con eventi live, i The Cure avrebbero ritardato l’uscita del disco, ormai praticamente completo. Sono 13 lunghi anni che attendiamo la pubblicazione di un nuovo capitolo targato Robert Smith e compagni (dai tempi di “4:13 Dream”, per intenderci), per cui parlare di hype in questo caso sarebbe riduttivo. Per questo, ci auguriamo davvero che il 2021 sia l’anno decisivo per il comeback in pompa magna della band britannica.

U2

Titolo da Confermare

Release date: Data da Confermare

Anche sul fronte U2 abbiamo pochissime informazioni. Il bassista della band, Adam Clayton, ha però dichiarato alla rivista Rolling Stone che “c’è un album pronto per uscire”, anche se la band non è sicura sul momento giusto per pubblicarlo. Ha poi precisato che si riferiva a brani “pronti per essere registrati nella loro versione definitiva”, concludendo che il mood complessivo dell’opera sarà “veloce e sporco”.

MOGWAI

As The Love Continues

Release date: 19 Febbraio 2021

Dopo 3 anni da “Every Country’s Sun”, la band scozzese tornerà a stupirci con un nuovo album in uscita il 19 Febbraio che vede la partecipazione, tra gli altri, di Atticus Ross dei Nine Inch Nails. Il primo singolo, già disponibile, si chiama “Dry Fantasy” ed è stato accompagnato dalla release di tracklist e copertina. “Dry Fantasy” è un vero e proprio viaggio scandito da melodie sintetizzate e riverberate: una cornice sognante e sospesa che ci fa ben sperare per questa nuova uscita del quartetto capeggiato da Stuart Braithwaite. Su Twitter, la band ha annunciato un concerto in live streaming (a pagamento) che “è costato tutti i risparmi dei bambini”, sollecitando scherzosamente i fan di affrettarsi a comprare i biglietti se non vogliono che i pargoli finiscano sul lastrico. “Up to you!”

PASSENGER

Songs For The Drunk And Broken Hearted

Release date: 8 Gennaio 2021

Mike Rosemberg, a.k.a. Passenger, torna a Gennaio con un nuovo lungo album composto da 10 brani e la loro rivisitazione in chiave acustica. Sono già disponibili due singoli estratti dal disco: “A Song For The Drunk And Broken Hearted” e “Remember To Forget”, che abbiamo ascoltato ed apprezzato. Quello di Passenger sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarsi un lavoro bello ricco e noi non vediamo l’ora di ascoltarlo (e di vederlo live – covid permettendo -, quest’autunno in Italia).

GRETA VAN FLEET

The Battle At Garden’s Gate

Release date: 16 Aprile 2021

Dopo aver vinto un Grammy Award e aver collezionato il primo posto nelle classifiche con 4 singoli di fila, la band dei tre fratelli Kiszka e del batterista Daniel Wagner tornerà a primavera con il secondo album in studio. Il singolo “Age Of Machine” conferma il loro sound profondamente ledzeppeliniano e attinge, come il resto dell’album, dall’esperienza dei giovani musicisti alle prese con live show spaziali che li hanno visti protagonisti in tutto il mondo.

GLI EMERGENTI

PUMA BLUE

In Praise Of Shadows

Release date: 5 Febbraio 2021

Puma Blue, pseudonimo di Jacob Allen, ha 24 anni, viene da Londra e sta per pubblicare il suo album d’esordio, che arriva dopo una serie di singoli indipendenti e due EP (“Swum Baby” e “Blood Loss”, che vi consigliamo di ascoltare!). Volendo descriverlo in breve, si potrebbe dire che la sua musica ha un potere ammaliante, conturbante, sensuale, che ti costringe a volerne sempre di più. Un misto tra le sonorità di King Krule, il blues di Jeff Buckley e il sound di Mac Demarco, per rendere l’idea. Date le premesse incantevoli ci sarà davvero da emozionarsi, e noi non vediamo l’ora.

LIFE

Titolo Da Confermare

Release date: Data da Confermare

Alle prese con un secondo lockdown, la giovane band post-punk inglese sta approfittando per chiudersi in studio a produrre. Dopo il fortunato debutto nel 2017 con “Popular Music”, finito nella lista dei migliori album a cura di BBC Radio 1 e il successo di “A Picture Of Good Health” del 2019, non vediamo l’ora di ascoltare cos’avranno in serbo per il 2021.

THE LONG FACES

Titolo da confermare

Release date: Data da Confermare

Non abbiamo nulla di certo su data e nome del nuovo progetto dei The Long Faces, che ci hanno fatto sognare con l’EP di debutto “Documentaries”. Purtroppo la pandemia ha colpito tutti, esordienti e non, per cui è difficile fare previsioni data l’incertezza generale che si respira (soprattutto per quanto riguarda l’ambito artistico/musicale). La band di Canterbury, comunque, ha annunciato su Instagram di avere “a ton” di novità che condividerà con il pubblico nel corso del 2021.

JOAN THIELE

Titolo Da Confermare

Release date: Data da Confermare

Unica artista italiana presente in questa lista di emergenti, Joan Thiele è al lavoro da mesi su un nuovo progetto di cui sappiamo poco. Tra stories e post di Instagram, si è fatta vedere alle prese con la tastierina midi e l’amata Fender in studio o a casa sua, mandando in fibrillazione i propri fan per l’uscita (a breve, si spera), di calde novità. Dopo la piacevolissima sorpresa dell’EP “Operazione Oro” pubblicato a Marzo scorso, nutriamo grandi aspettative sulla cantautrice italo-colombiana.

DRY CLEANING

Titolo Da Confermare

Release date: Data da Confermare

Il quartetto post-punk di South London ha all’attivo due EP usciti nello stesso anno (“Sweet Princess” e “Boundary Road Snacks And Drinks” del 2019), che sono decisamente bastati per farci incuriosire se non appassionare. I 4 weirdos hanno da poco rilasciato un nuovo singolo in cui, ancora una volta, la voce parlata di Florence Shaw si intreccia con basso, chitarra distorta e batteria sincopata creando uno stile unico nel suo genere che speriamo di assaporare a tutto tondo nel loro prossimo lavoro. Da tenere d’occhio.

TEN TONNES

Titolo Da Confermare

Release date: Data da Confermare

Ten Tonnes è il nome d’arte di Ethan James Barnett, il fratellino classe 1996 di George Ezra. Suona la chitarra, canta e compone, e si è fatto conoscere al mondo con il primo EP di debutto a Maggio 2019. Un esordio niente male, che prende ispirazione da Elvis Costello e Tom Petty, anche se per ora non raggiunge quel grado di profondità e maturità. Ten ha da poco fatto uscire un nuovo singolo, preludio di un nuovo progetto che lo vede più inquadrato anche se sempre allegro, dolce e sbarazzino. “Girl Are You Lonely Like Me?” funziona, coerente con il percorso tracciato finora: il sound è molto classico, il ritornello è perfetto per il singalong, il riff di chitarra è semplice ma arriva forte e chiaro. Non ci resta che stare a guardare l’evoluzione di questo giovane e promettente cantautore.

POM POKO

Cheater

Release date: 15 Gennaio 2021

Questa coloratissima band norvegese è composta da 4 giovani ex studenti di jazz capaci di creare un sound davvero unico, una sorta di pop-punk schizoide che davvero non ti aspetteresti. Stanno per uscire con un nuovo album, “Cheater”, anticipato da dei singoli davvero interessanti ed esplosivi: “My Candidacy”, “Like A Lady” e “Andrew”. Non vediamo l’ora di ascoltare il disco completo e vi consigliamo di recuperarli, se non li conoscete già: non ve ne pentirete!

COSMO PYKE

A Piper For Janet

Release date: 18 Gennaio 2021

Cosmo Pike è il suo vero nome, è giovanissimo, lavora come modello, è uno skater e anche lui viene da South London. La sua musica è stata descritta dal Guardian come “una fusione di jazz, 2-tone (quel misto tra musica giamaicana, ska e punk diffuso nell’Inghilterra degli anni ’80), Tyler The Creator e i The Kooks”. Quest’anno pare essere il suo, finalmente, dopo lo splendido EP del 2017 “Just Cosmo” (nota di merito per la traccia “Great Dane”, meravigliosa). Il primo singolo, che da il nome all’album, è già disponibile e noi lo amiamo alla follia. Lasciatevi trasportare dai fiati, gli arpeggi, i controcanti, le percussioni, le tastiere e il viaggio in un’altra dimensione è assicurato.

DAVIDE SHORTY

Titolo Da Confermare

Release date: Data da Confermare

Il giovane palermitano Davide Sciortino ne ha fatta di strada: l’abbiamo visto come concorrente di X-Factor qualche anno fa, dopo il suo periodo londinese, e oggi lo troviamo tra le nuove proposte della nuova edizione di Sanremo targata Amadeus e Fiorello. Insomma, un percorso niente male! Il brano che porta in gara si chiama “Regina” ed è un concentrato di energia: la sua anima soul/RnB si sposa con una voce à la Stevie Wonder stagliata su una base tutta archi, batteria, e riff presi dalla migliore tradizione funky. Ci aveva già convinti con la collaborazione con i Funk Shui Project, ma questo singolo segna una messa a fuoco del suo percorso artistico se possibile ancora più decisa. In bocca al lupo a lui per quest’esperienza al festival più importante della tradizione italiana, e buon ascolto a noi!

SATCHY

Titolo da Confermare

Release date: Data da Confermare

Satchel, detto Satchy, ha 23 anni e viene da Pasadena. Suona la chitarra, canta, compone e performa con la sua band composta prettamente da musicisti jazz pazzeschi. Il genere è soul/RnB fuso col jazz: un’atmosfera, un ritmo, un’attitude veramente pazzeschi per un ragazzo così giovane. Ha debuttato nel 2019 con un album che si chiama “Brown Lotus” e che vi consigliamo con tutto il cuore di ascoltare, ed è uscito con un nuovo singolo ad Agosto 2020 (“freetime”), preludio di una nuova composizione più elaborata. Davvero promettente, il ragazzo. Da tenere in considerazione per questo 2021.

