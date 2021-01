A MARZO ESCE IL CINQUANTESIMO ALBUM DI LORETTA LYNN

Ad aprile saranno ben ottantanove gli anni di Loretta Lynn, ma la storica musicista country nativa del Kentucky, nonostante qualche problema fisico negli ultimi anni, continua imperterrita a pubblicare nuova musica: il suo cinquantesimo album di studio, infatti, arriverà il prossimo 19 marzo via Legacy Recordings.

“Still Woman Enough” vuole essere una celebrazione delle donne nella musica country e vede duetti con Margo Price, Tanya Tucker e Reba McEntire e Carrie Underwood.

Il disco conterrà nuove versioni di “I’m A Honky Tonk Girl”, “You Ain’t Woman Enough,” “My Love,” e “I Wanna Be Free”, oltre a una versione recitata della sua storica “Coal Miner’s Daughter”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Sono così grata che alcuni delle mie amiche si uniscano a me nel mio nuovo album. Noi cantanti dobbiamo restare insieme”, ha detto la Lynn in un comunicato stampa. “È incredibile quanto sia successo nei 50 anni da quando la figlia di “Coal Miner’s Daughter” è uscita per la prima volta e sono estremamente grato di aver avuto un ruolo da svolgere nella storia della musica americana.”

“Still Woman Enough” Tracklist:

1. Still Woman Enough (ft. Reba McEntire and Carrie Underwood)

2. Keep On The Sunny Side

3. Honky Tonk Girl

4. I Don’t Feel At Home Any More

5. Old Kentucky Home

6. Coal Miner’s Daughter Recitation

7. One’s On The Way (ft. Margo Price)

8. I Wanna Be Free

9. Where No One Stands Alone

10. I’ll Be All Smiles Tonight

11. I Saw the Light

12. My Love

13. You Ain’t Woman Enough (ft. Tanya Tucker)